Aldo, Giovanni e Giacomo festeggiano 30 anni di carriera con uno speciale TV, da stasera su NOVE

Aldo, Giovanni e Giacomo festeggiano 30 anni di carriera con due serate speciali in TV, in compagnia di Arturo Brachetti, in onda stasera e il 28 novembre in prima serata su NOVE.

Stasera su NOVE alle 21:25 Aldo, Giovanni e Giacomo saranno protagonisti di uno speciale TV (in due serata, la seconda andrà in onda il 28 novembre) dedicato ai loro primi 30 anni di carriera.

Per l'occasione Aldo, Giovanni e Giacomo si sono dati appuntamento in tv con un amico, Arturo Brachetti - artista, showteller e leggenda dell'arte teatrale del trasformismo acclamato in tutto il mondo, nonché regista di tutti i loro spettacoli teatrali - per una intervista-show, con filmati di repertorio anche inediti..

Nel corso di Aldo Giovanni e Giacomo - Abbiamo fatto 30..., il trio racconterà segreti e retroscena di 30 anni di televisione, cinema e teatro insieme, dagli esordi fino ai recenti successi. Ad accompagnarli dal vivo, la musica della grande orchestra The Good Fellas. Alle due serate inedite seguirà nelle domeniche successive la panoramica completa dei loro spettacoli teatrali storici - dai "Corti" a "Tel chi el telun", "Potevo rimanere offeso", "Anplagghed", "Ammutta muddica" e il "BEST OF" più recente.

Aldo Giovanni e Giacomo - Abbiamo fatto 30... è uno show televisivo di Agidi Due prodotto per Discovery Italia, con Aldo Giovanni e Giacomo, Arturo Brachetti, musica dal vivo con la grande orchestra The Good Fellas, per la regia di Matteo Inzani e la direzione generlae di Emanuela Rossi. La prima delle due serate è disponibile in anteprima esclusiva in streaming su discovery+ da sabato 6 novembre.