Alberto Urso canta Checco Zalone: con Immensamente Angela conquista i fan al piano

Tra qualche giorno Alberto Urso sarà all'Ariston, ma nell'attesa interpreta Checco Zalone in un nuovo video condiviso sul suo profilo Instagram, che ha fatto divertire moltissimo i fan e i colleghi. La sua interpretazione di Immensamente Angela fa seguito a quella con la quale aveva intrattenuto i compagni di Amici di Maria De Filippi.

Mentre sui social si "scalda" con il brano tratto da Cado dalle nubi, uno dei primi successi di Checco Zalone, Alberto Urso, classe 1997, si prepara a calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo 2020, dove presenterà il brano Il sole ad est. Una partecipazione, quella a Sanremo, che arriva dopo un anno particolarmente fortunato: dopo aver partecipato alla 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi dal quale è uscito vincitore, ha partecipato ad altri programmi televisivi, è stato coach ad Amici Celebrities e ha pubblicato un singolo e un album, che si intitola Il sole ad est (ma ovviamente non contiene la canzone che porterà a Sanremo)

Per quanto riguarda Checco Zalone, al momento l'attore barese è ancora in classifica con il suo Tolo Tolo, che per ben tre settimane è stato in vetta al boxoffice italiano. E chissà se nel prossimo film Checco non decida di scritturare anche Alberto D'Urso per un duetto.