Alberto Sordi: Edoardo Pesce è il suo sosia nella prima foto del film TV

Alberto Sordi rivive nella prima foto di Edoardo Pesce per il film TV Storia di un commediante, titolo provvisorio del film biografico su Sordi diretto da Luca Manfredi.

Dopo aver interpretato un giovane Franco Califano in Io sono Mia, il biopic su Mia Martini con Serena Rossi, Edoardo Pesce si prepara ad un'altra trasformazione e ad un altro personaggio iconico e difficile. Storia di un commediante è il titolo provvisorio del film TV di Luca Manfredi (già autore di In arte Nino, il film dedicato a Nino Manfredi con Elio Germano). Stando alle ultime dichiarazioni di Edoardo Pesce rilasciate al magazine spettacolomania.it il film racconterà un giovane Alberto Sordi agli esordi nel mondo del cinema, quindi dalla fine degli anni '30 a metà anni '50, la sua amicizia con Federico Fellini e la sua relazione con la doppiatrice Andreina Pagnani, più grande di lui e alla quale Sordi fu legato per quasi dieci anni.

Dogman: Marcello Fonte ed Edoardo Pesce in un momento del film

Edoardo Pesce, che recentemente si è distinto per la sua interpretazione in Dogman, nel ruolo di Simoncino, ha raccontato di essersi rivolto direttamente ad Alberto Sordi, quando è andato a trovarlo al cimitero del Verano, per cercare ispirazione... e una benedizione. "Gli ho detto: "Signor Sordi, mi dia una mano, lei non ha mai fatto figuracce, non me le faccia fare neanche a me."

In fatto di trasformazioni sembra un periodo ispirato e fortunato per il nostro cinema: tra interpretazioni e vere e proprie metamorfosi, non sono pochi gli attori e le attrici che recentemente hanno scelto di calarsi nei panni di altri personaggi, più iconici. Da questo punto di vista una delle interpretazioni più attese è quella di Pierfrancesco Favino in Hammamet, per il quale l'attore ha preso le sembianze di Bettino Craxi.