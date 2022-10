Alberto Rodriguez e Iciar Bollain ospiti del Festival del Cine Español y Latinoamericano a Roma

I registi Alberto Rodriguez e Iciar Bollain saranno ospiti del 15mo Festival del Cine Español y Latinoamericano 2022, che si terrà a Roma dal 6 al 12 ottobre.

Prigione 77: Miguel Herrán in una scena corale in carcere

Alberto Rodriguez presenterà a Roma il suo nuovo lavoro, Prigione 77, film di apertura interpretato dalla star de La casa di carta Miguel Herrán e Javier Gutiérrez. Herrán interpreta Manuel è un giovane contabile condannato a un'esagerata pena di 20 anni di reclusione per essersi intascato l'equivalente di 1200 euro. Con l'aiuto del suo compagno di cella Pino, Manuel diventerà il leader di un movimento che unirà tutte le prigioni nella lotta per la libertà, e che cambierà per sempre il diritto penitenziario e la società. All'interno, prigionieri incarcerati per le loro preferenze sessuali, per essere poveri, per non avere un lavoro o per il loro credo politico, privi di diritti e umanità, scontano pene eccessive in una "Prigione Modello" sovraffollata. È il 1977. All'esterno, nelle strade e piazze sovraffollate si celebra la recente democrazia dopo 40 anni di dittatura, ignari di un sistema legale profondamente fallato.

Maixabel: Blanca Portillo in una scena

La regista Icíar Bollaín arriverà a Roma accompagnata da Maixabel Lasa, attivista politica la cui storia è raccontata nel film Maixabel con Blanca Portillo e Luis Tosar, presentato in chiusura di festival.

Nel 2000, Juan María Jaúregui, il marito di Maixabel Lasa, venne assassinato dall'ETA. Undici anni dopo la donna riceve un'incredibile richiesta: uno degli uomini che hanno ucciso Juan vuole incontrarla nel carcere di Nanclares de la Oca, situato ad Álava (Spagna), dove, dopo aver rotto ogni legame con il gruppo terroristico, sta scontando la pena. Nonostante i dubbi e l'immenso dolore, Maixabel Lasa accetta un incontro faccia a faccia con coloro che hanno messo fine alla vita della persona di cui era stata compagna da quando era sedicenne."Tutti meritano una seconda possibilità", dice quando le viene chiesto perché è disposta a confrontarsi con l'uomo che ha ucciso suo marito.

Prigione 77 e Maixabel usciranno prossimamente nei cinema italiani con Movies Inspired.