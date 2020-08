Alberto Matano, la foto prima e dopo su Instagram è sexy

Alberto Matano scherza con i suoi follower ed il risultato è sorprendente: il giornalista pubblica su Instagram due foto prima e dopo il rientro dalle vacanze ed i fan giudicano sexy gli scatti del conduttore della Vita in diretta.

Alberto Matano è pronto ad una nuova stagione televisiva, l'ex conduttore del TG 1 quest'anno presenterà in solitaria La Vita in diretta dopo l'esperienza con Lorella Cuccarini finita in maniera burrascosa: l'ex showgirl ha accusato il giornalista di maschilismo. Alberto Matano ha smentito le accuse di Lorella Cuccarini e poi si è rimesso al lavoro dopo un periodo di meritato riposo durante il quale ha condiviso con i follower numerose foto della sua vacanza.

Anche dagli studi di Via Telauda Alberto Matano non ha interrotto il dialogo con i fan sui social pubblicando due foto: "Stessa ora, prima e dopo - Voi che dite?" ha scritto nel post. Nella prima foto Alberto è in piscina, sorridente e a torso nudo, con un bicchiere in mano rivolto verso la fotocamera in una sorta di brindisi con i fan. Nella seconda il giornalista è alla RAI e indossa una camicia azzurrina con le maniche arrotolate. Al posto del bicchiere "alcolico" ha una più sobria bottiglia d'acqua, ma il sorriso è sempre quello. Il gioco è stato apprezzato dai fan, Alberto Matano è diventato suo malgrado un sex symbol della nostra televisione: "Bentornato Alberto! Bello abbronzato,rilassato" scrive un utente e ancora "bellissimo soggetto grazie per i stupendi sorrisi e saluti che ci regala"

In una recente intervista a Repubblica il giornalista ha spiegato come sarà la prossima stagione de La Vita in diretta: "Il programma mi rispecchierà, sono capo autore e capo redattore, se sarà brutto sarà colpa mia. Sarà costruito con gli inviati, Roberto Poletti fa parte della squadra. Potrò contare su Giovanna Botteri, sui colleghi del Tg1 e di Rai News".