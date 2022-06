Alberto Matano e il compagno si sposano, Mara Venier officerà la cerimonia

Decisione a sorpresa di Alberto Matano che a giugno sposerà il suo compagno. E sarà Mara Venier a officiare la cerimonia. Il giornalista Rai ha confermato i rumors in un'intervista esclusiva rilasciata a FqMagazine.

Alberto Matano ha fatto coming out in televisione nell'ottobre dello scorso anno, dopo un servizio, mandato nel corso de La vita in diretta, che riportava le testimonianze di ragazzi gay picchiati per strada. Dopo le immagini andate in onda, il conduttore aveva detto "vi devo dire che storie come queste mi fanno particolarmente male perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L'ho provato sulla mia pelle e so cosa significa", il senato aveva da poco bocciato il DDL Zan.

A febbraio Matano, in un'intervista a 7, settimanale del Corriere della Sera, aveva rivelato la sua intenzione di sposarsi "se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti", poi il conduttore aveva aggiunto "senza far passare troppo tempo!".

Oggi Alberto Matano, confermando alcuni rumors girati nelle ultime ore, ha confermato a FqMagazine che presto convolerà a nozze. "È vero dopo tanti anni insieme sposo Riccardo", ha dichiarato il giornalista, il matrimonio si celebrerà a brevissimo, nel mese appena iniziato, quello dedicato al Pride Month "Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all'improvviso. È una scelta di amore e di vita. Le nozze avverranno nel mese digiugno, conclusa la stagione televisiva, a officiare sarà la nostra amica Mara Venier". In mattinata il settimanale Chi, anticipando la notizia, aveva indicato luglio come data dell'evento.