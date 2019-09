Alberto Angela batte Maria De Filippi: sabato sera di Rai1 da record

Alberto Angela con Ulisse totalizza il record di ascolti e batte Amici Celebrities di Maria De Filippi: nel sabato sera televisivo succede anche questo, che un programma culturale faccia la parte del leone contro uno di puro intrattenimento.

La puntata di Ulisse: Il piacere della scoperta dedicata al genio di Leonardo Da Vinci ha totalizzato ben 3 milioni 614.000 spettatori, portandosi a casa 20 punti di share, numeri che sono serviti a battere la concorrenza di Maria De Filippi: i risultati della regina del sabato sera di Mediaset non sono stati negativi, intendiamoci, ma quei 3 milioni di spettatori e il 19,45% di share non le sono bastati contro Alberto Angela.

Che ha così commentato la sensazionale notizia: "È un risultato magnifico. Il giusto riconoscimento del lavoro di un gruppo straordinario con il quale ho la fortuna di lavorare e di un'azienda che ha creduto che l'impossibile fosse...possibile: la cultura in prima serata di sabato su Rai1. È una vittoria collettiva quindi. Ma di questo gruppo di lavoro fa parte anche il pubblico. In effetti è solo assieme ai telespettatori che si può parlare di Arte del Rinascimento e vincere un prime time del sabato. Perché? La risposta è attorno a voi: la ricchezza del nostro paese, in tutte le città e in tutti i secoli. In Italia si è sviluppata una diffusa cultura...della cultura. Che spiega i risultati di ieri. È un valore che bisogna a tutti i costi proteggere".

"Il sabato sera del servizio pubblico con @UlisseRai1 riempie l'intera #Rai di orgoglio e soddisfazione. Grazie ad @albertoangela, a tutta la squadra di lavoro e ai nostri telespettatori".

I complimenti arrivano anche dal Ministro della cultura Dario Franceschini, che definisce il risultato "Un grande successo e un'altra prova che cultura e qualità possono e debbano essere al centro della programmazione Rai. Questo è il servizio pubblico che ci aspettiamo". L'amministratore delegato RAI Fabrizio Salini ha pubblicamente ringraziato Alberto Angela, la sua squadra di lavoro e i telespettatori "Aver ottenuto un successo così importante con una puntata sul genio di Leonardo Da Vinci rende il nostro sabato sera davvero prestigioso. Sono i contenuti con cui la Rai ha scritto la storia del Paese e sui quali deve impegnarsi sempre di più".

Il ringraziamento più importante, però, è quello che arriva direttamente da tutti quegli spettatori che da stamattina, quando sono stati i diffusi i dati Auditel ufficiali, hanno inondato i social con messaggi aventi tutti un comune denominatore: la vittoria di Ulisse è la rivincita della cultura.