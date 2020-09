Alberto Angela o Angela da Mondello? Sui social spopola la challenge

Alberto Angela e la signora Angela da Mondello per un momento sono stati più vicini che mai. Merito di una challenge lanciata dal comico palermitano Roberto Lipari, che nei giorni scorsi aveva invitato i suoi follower a seguire il noto divulgatore scientifico anzichè la signora "coviddi" perché "la cultura deve superare il trash".

Roberto Lipari qualche giorno fa sul suo profilo Instagram aveva lanciato la #AlbertoAngelaChallenge invitando i suoi follower a seguire Alberto Angela e non Angela Chianello, affinché la signora di "Buon giorno da Mondello" non superasse il numero di follower del presentatore televisivo. In poche ore il profilo di Alberto Angela ha visto crescere considerevolmente la sua audience, lo stesso Lipari sui suo profilo ha scritto "La challenge è stata addirittura condivisa da dei deputati della Camera e per adesso siamo in vantaggio. Non fermiamoci!!! Siamo la resistenza"

Alberto Angela, ospite ieri di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone, ha voluto ringraziare personalmente Roberto Lipari per averlo considerato un baluardo della cultura televisiva italiana contro il trash dilagante sui social. Alberto ha precisato che il profilo su Instagram non è suo ma è gestito dalla RAI "la levata di scudi mi fa molto piacere da parte di questo bravo ragazzo che ringrazio ed anche nel suo mestiere è molto bravo, si è voluto far capire che in Italia la cultura è importante".

"L'epilogo della Favola" ha detto Roberto Ripoli nel post pubblicato su Instagram che accompagna il pubblico ringraziamento di Alberto Angela "Grazie delle belle parole (Mia mamma ancora non ci crede! Pensava che fosse un'imitazione", ha aggiunto ironicamente nella didascalia. Dopo la sfida lanciata dal giovane comico siciliano il profilo di Alberto, gestito dalla RAI, ha guadagnato quasi 100.000 follower in ventiquattro ore "Questa challenge ironica è una metafora di ciò che vorrei in questo paese - scrive Lipari - la cultura che supera il trash. Il contrario mi spaventa"

Angela Chianello ha aperto un suo profilo su Instagram il 6 settembre ed in poche ore aveva superato i 100.000 follower. La signora del "buongiorno da Mondello" era diventata una star del web quando gli italiani avevano ricominciato ad uscire nuovamente in strada e frequentare le spiagge, nel rispetto delle regole suggerite dall'attuale emergenza sanitaria. Angela domenica scorsa è stata anche ospite di Barbara D'Urso ma in collegamento da casa perché non può lasciare la Sicilia "Ho un problema con la giustizia" ha detto in trasmissione e la conduttrice ha assicurato che non è nulla di grave.