Albert One, morto a 64 anni il cantante di Turbo Diesel

Albert One è morto all'età di 64 anni. Il cantante e dj, deceduto per le conseguenze di una grave polmonite, era ricoverato alla Maugeri di Pavia, la sua città. Pochi giorni fa aveva voluto rassicurare gli amici pubblicando una foto dall'ospedale con il pollice alzato.Purtroppo nella giornata di oggi le sue condizioni sono peggiorate all'improvviso e i dottori non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Alberto Carpani era il vero nome di Albert One e negli anni Ottanta era stato un precursore della Italo-disco, la risposta italiana alla disco-music statunitense. Nel 1982 aveva conosciuto il primo successo con il brano Yes-no-family scritto da Enrico Ruggeri. L'anno dopo il suo brano Turbo Diesel si affermò in Italia e all'estero, grazie ad esso Albert One riuscì ad entrare nelle classifiche di tutto il mondo.

Le sue capacità musicali gli permisero di lavorare anche come produttore discografico, ha collaborato con artisti di primo piano come Raffaella Carrà, Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Nel 1999 ottenne un nuovo successo con Sing a Song Now Now, pubblicata con lo pseudonimo di A.C. One, che raggiunse il sesto posto nella classifica spagnola. I suo brani appaiono in numerose compilation internazionali.