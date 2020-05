Alba Parietti si spoglia: la foto su Instagram svela un fisico da urlo

Per i suoi 59 anni Alba Parietti si regala la prova costume con una foto su Instagram ed il risultato è strabiliante: 'ho una scusa per esibirmi e prendermi il 50 per cento di insulti'.

Alba Parietti compie 59 anni e mostra il suo fisico da urlo in una foto su Instagram. La showgirl ha stupito i suoi follower con una perfetta prova costume pubblicata sul social network dove ha scritto: 'l'anno prossimo saranno fieramente sessanta'.

Alba Parietti ha spesso spaccato l'opinione pubblica con le sue esternazioni ed anche la foto pubblicata su Instagram potrebbe avere questo effetto, come scrive lei stessa: "ho una scusa per esibirmi e prendermi il 50 per cento di insulti". La showgirl si è fotografata davanti allo specchio, con un bikini mozzafiato esibendo un fisico perfetto, nonostante i suoi 59 anni. "L'anno prossimo saranno fieramente 60", scrive Alba che si mostra orgogliosa della sua età e di come ci è arrivata: "li amo tutti non ne lascerei e negherei nessuno, sono miei li ho stravissuti, se qualcuno pensa che per me l'età̀ sia un offesa o un deterrente si sbaglia ... sono una bandiera, sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti" .

La prova costume è il momento giusto per mostrare il suo fisico ai suoi follower, haters compresi: "Anche questo mi fa sentire tremendamente viva". Il post si conclude con l'ironia che caratterizza la personalità di Alba Parietti: "Sono infantile e ho "un'età certa "non "una certa età'' .... bellissima giornata piena di sole e vento e contraddizioni esattamente come me".