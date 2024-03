Alan Ritchson sarà protagonista del film sci-fi War Machine

Alan Ritchson continuerà il suo periodo ricco di impegni: l'attore è stato scelto come protagonista di War Machine, un film sci-fi che sarà scritto e diretto da Patrick Hughes.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Lionsgate e sarà distribuito da Netflix.

I primi dettagli del film

Reacher: Alan Ritchson in una scena

Patrick Hughes ha scritto la sceneggiatura di War Machine insieme a James Beaufort. Al centro della trama ci sarà un team di Army Rangers, alle prese con le ultime 24 ore del processo di selezione più duro al mondo, che si ritrova ad affrontare una minaccia che supera ogni loro immaginazione.

Alan Ritchson sarà impegnato sul set al termine delle riprese della commedia a tinte action Playdate e della terza stagione di Reacher, la serie tratta dai romanzi di Lee Child che lo hanno reso una star in tutto il mondo.

Reacher 2, la spiegazione del finale: cospirazione governativa cercasi

Tra i suoi prossimi progetti in arrivo nelle sale ci sono anche The Ministry of Ungentlemanly Warfare, distribuito nelle sale dal 19 aprile, e prossimamente anche l'undicesimo capitolo della saga di Fast and Furious, in cui ha la parte di Aimes.

Nel team della produzione di War Machine ci saranno anche Todd Lieberman e Alex Yound di Hidden Pictures, Rich Cook di Range Media Partners e Huge Film.