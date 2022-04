Alan Cumming offre una ricompensa a chi darà informazioni su Tonka, lo scimpanzé con cui ha lavorato in Buddy

Alan Cumming ha offerto una ricompensa di 10.000 dollari a chiunque dia informazioni utili a ritrovare Tonka, lo scimpanzé con cui aveva recitato nel film Buddy del 1997.

L'animale è stato visto per l'ultima volta in una gabbia della Missouri Primate Foundation e da allora non si hanno più notizie certe riguardanti la sua sorte.

Alan Cumming ha spiegato: "Durante i mesi in cui abbiamo recitato insieme, io e il piccolo Tonka siamo diventati buoni amici, giocando e sistemandoci a vicenda, e generalmente scherzando. Pensa che possa essere in una gabbia in uno scantinato al buio da qualche parte o abbia avuto un altro destino è orribile, quindi faccio appello a chiunque sappia cosa gli è successo. Si faccia avanti e chieda la ricompensa".

PETA ha aggiunto alla cifra offerta dall'attore ulteriori 10.000 dollari dopo aver fatto causa alla Fondazione che allevava i primati per addestrarli e usarli in produzioni cinematografiche e televisive. Gli animali, secondo l'organizzazione, erano tenuti in spazi molto limitati e spesso molto sporchi. PETA aveva quindi ottenuto l'autorizzazione a prelevare Tonka e altri sei scimpanzé per portarli in un santuario dove potessero vivere in condizioni migliori. All'arrivo degli attivisti nel luglio 2021, tuttavia, Tonka non c'era e la proprietaria Tonia Haddix aveva sostenuto fosse morto.

La sua ricostruzione dei fatti, tuttavia, non è stata considerata attendibile nemmeno da un giudice nel mese di gennaio, situazione che ha portato all'attuale situazione.

PETA ha dichiarato: "Se sapete dove l'ex co-star di Alan Cumming è stato portato, venduto o nascosto, PETA vuole ascoltarvi. Se è ancora vivo, Tonka merita di vivere il resto dei suoi giorni circondato da scimpanzé amici in un santuario lussureggiante, come ordinato dal tribunale, e qualcuno lì fuori potrebbe essere in grado di aiutarlo".