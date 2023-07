Alan Arkin, il ricordo di Abigail Breslin:'Rimarrai sempre 'Nonno' nel mio cuore'

Abigail Breslin ha condiviso un toccante ricordo di Alan Arkin, con il quale recitò in Little Miss Sunshine.

Nel 2006 Abigail Breslin interpretò la piccola Olive Hoover, una bambina desiderosa di partecipare ad un concorso di bellezza supportata dalla sua stramba famiglia, che decide di accompagnarla a bordo di un pullmino giallo, in Little Miss Sunshine. Nel film recitò anche Alan Arkin nel ruolo del nonno di Olive.

L'attore premio Oscar è scomparso il 29 giugno a 89 anni e Breslin l'ha ricordato con un commovente post su Instagram:"Alan Arkin era uno degli esseri umani più gentili, spiritosi e adorabili con cui abbia avuto il privilegio di lavorare. Mi ricordo quando girammo la scena del 'Sono carina?' in Little Miss Sunshine e al primo ciak urlò 'taglia!' portandomi da mia madre perché stavo piangendo. Dissi 'No, Alan, sto recitando!' e lui cedette. Amo quella storia perché Alan era così. Ci teneva profondamente al suo lavoro ma soprattutto era un uomo sinceramente gentile e premuroso. Carissimo Alan... ci mancherai profondamente. Grazie di tutto. Le mie più sincere condoglianze e affetto vanno alla sua famiglia, compresa la sua bellissima moglie Suzanne. Anche se non eravamo parenti nella vita reale, rimarrai sempre 'Nonno' nel mio cuore. Riposa in pace".

Grazie alla sua performance in Little Miss Sunshine di Jonathan Dayton e Valerie Faris, Abigail Breslin ottenne una nomination alla miglior attrice non protagonista a soli dieci anni, una delle più giovani nella storia degli Oscar.