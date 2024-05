Al Ruddy: il produttore premio Oscar dei film Il Padrino e Million Dollar Baby è morto a 94 anni

Il produttore Al Ruddy, che ha portato al successo film come Il Padrino e Million Dollar Baby, è morto il 25 maggio 2024 all'età di 94 anni.

Il decesso, come rivelato da un portavoce della famiglia, è avvenuto presso l'UCLA Ronald Reagan Medical Center dopo una breve malattia.

Una carriera fonte di ispirazione

Albert S. Ruddy è stato uno dei nove produttori che in carriera hanno conquistato due o più Oscar nella storia dei premi assegnati dall'Academy.

La sua vita e carriera era recentemente stata al centro della miniserie The Offer, prodotta da Paramount+, in cui era stato interpretato da Miles Teller. Negli episodi si raccontavano i retroscena della realizzazione del cult Il padrino.

Il produttore Al Ruddy

Il regista Dexter Fletcher ha ricordato Ruddy dichiarando che era veramente uno dei più grandi anticonformisti di Hollywood, aggiungendo: "Era uno degli ultimi mohicani che ha creato film grandiosi che influenzano e ispirano anche oggi. Dalle umili origini ai successi più alti a Hollywood. Il suo è stato un percorso incredibile. Ha ottenuto risultati con il puro potere della sua determinazione, forte volontà d'animo, energia irrefrenabile, fascino e un amore per l'arte del cinema che ha raramente paragoni".

Teller ha aggiunto: "Interpretare Al in The Offer è stato un onore e un privilegio. Al ha vissuto una vita che la maggior parte di noi potrebbe solo sognare e tutti invidierebbero".

L'omaggi di Eastwood

Clint Eastwood, che aveva consegnato a Ruddy il premio Oscar ottenuto per Il Padrino ed è stato regista di Million Dollar Baby, ha sottolineato: "Era un mio grandioso amico e mi mancherà moltissimo".

Hilary Swank ha inoltre ricordato con affetto il periodo trascorso realizzando il film ambientato nel mondo del pugilato sottolineando: "Sarà sempre per me, e per tutti, una leggenda".