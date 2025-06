Al-Ain-Juventus, orario e dove vedere la partita del Mondiale per Club in chiaro e streaming

Nel cuore della notte italiana, i bianconeri esordiscono nel Mondiale per Club contro l'Al-Ain a Washington. Ecco dove vederla in TV e streaming, le probabili formazioni, e tutti i retroscena sulla sfida.

È tutto pronto per l'esordio della Juventus al Mondiale per Club 2025. I bianconeri, inseriti nel Gruppo G con Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain, affrontano proprio la formazione emiratina nella prima giornata del girone. Si gioca alle 3:00 di notte italiane (le 21:00 locali) all'Audi Field di Washington.

cosa è il mondiale di Club

Il Mondiale per club (ufficialmente: FIFA Club World Cup) è una competizione internazionale di calcio organizzata dalla FIFA. Vi partecipano le migliori squadre di club dei vari continenti, ovvero le vincitrici delle principali competizioni continentali. Dal 2025 il torneo cambia radicalmente: si gioca ogni quattro anni, come i Mondiali delle nazionali, e partecipano 32 squadre da tutto il mondo.

Curiosità e contesto della partita

L' Al-Ain ha conquistato il pass vincendo la AFC Champions League 2023/24, superando in finale lo Yokohama F. Marinos con un risultato complessivo di 6‑3 La Juventus rientra tra le 12 squadre europee grazie al ranking UEFA quadriennale (2021/2024). Juventus è risultata la ottava europea, sesta nel coefficiente.

Dove vedere Al-Ain-Juventus in TV e streaming

Il match sarà visibile in chiaro su Italia 1 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity, telecronisti Massimo Callegari e Roberto Cravero. Il match è disponibile in streanming anche su DAZN - telecronisti Riccardo Mancini e Massimo Ambrosini - che trasmette tutte le 63 partite del torneo.

Le probabili formazioni

Al-Ain (4-2-3-1): Rui Patricio; Jasic, Cardoso, Kouadio, Zabala; Park Yong-woo, Yahia Nader; Segovia, Kaku, Rahimi; Laba Panchina: Khalid, Hassan, Dramane, Traore, Santos, Vedad, Sarki, Awad Alla, Abbas, Sanabria, Alhashmi, Loulend. Allenatore: Vladimir Ivic

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Weah, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Kolo Muani Panchina: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Douglas Luiz, Vlahovic, Mbangula. Allenatore: Igor Tudor