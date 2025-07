Akira Kurosawa, il samurai del cinema torna sul grande schermo in 4k

Dal 18 al 31 luglio, il Film Forum di New York ospiterà Akira Kurosawa: A Retrospective, una rassegna in 4K dei capolavori del celebre regista giapponese, da Yojimbo a Ikiru. L'omaggio coincide con il remake hollywoodiano di High and Low diretto da Spike Lee, con Denzel Washington protagonista, in uscita il 22 agosto.

Akira Kurosawa torna in 4K: omaggio al maestro del cinema giapponese

Akira Kurosawa non è stato solo un regista, ma un vero architetto di linguaggi visivi, capace di scolpire la settima arte con precisione millimetrica e anima zen. Dopo la restaurazione in 4K del suo leggendario Seven Samurai l'anno scorso, questa estate arriva Akira Kurosawa: A Retrospective, rassegna cinematografica dedicata a una selezione delle sue opere più emblematiche. L'evento, organizzato dal Film Forum di New York, si terrà dal 18 al 31 luglio e rappresenta una rara occasione per riscoprire in sala, con qualità d'immagine rinnovata, pellicole che hanno segnato la storia del cinema. I film, restaurati in 4K dalla Toho Co., Ltd., includono titoli di peso come Throne of Blood, Stray Dog, High and Low, The Hidden Fortress, Ikiru, Yojimbo e il suo seguito Sanjuro.

Un ritratto di Akira Kurosawa

Molte di queste opere verranno proiettate per la prima volta negli Stati Uniti in questo formato, donando nuova luce alle ombre espressioniste, ai tagli di montaggio chirurgici e ai volti scolpiti dalla morale che hanno reso inconfondibile la firma kurosawiana. Nato nel 1910 e attivo fino agli anni '90 con Madadayo, Kurosawa ha ispirato intere generazioni di cineasti, da George Lucas a Spike Lee, passando per Sergio Leone. Non a caso, Yojimbo è stato il modello segreto di tanti western e space opera a venire.

L'omaggio a Kurosawa si intreccia anche con il presente, grazie al remake americano di High and Low, firmato da Spike Lee. Il nuovo film, intitolato Highest 2 Lowest, reinterpreta il noir sociale del 1963 in chiave contemporanea, con Denzel Washington nei panni di un magnate musicale coinvolto in un ricatto morale ad alta tensione. Dopo la première al Festival di Cannes, il film ha raccolto giudizi favorevoli, raggiungendo l'89% su Rotten Tomatoes. Nel cast anche Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, Dean Winters e A\$AP Rocky.