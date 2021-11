Ainbo - Spirito dell'Amazzonia, featurette esclusiva del film d'animazione

Ainbo - Spirito dell'Amazzonia, di cui vi presentiamo una video featurette in esclusiva è stato presentato in anteprima lo scorso 22 luglio su #Giffoni50Plus. Il film d'animazione è diretto da Jose Zelada e Richard Claus, nati e cresciuti nella regione dell'Amazzonia. La pellicola arriverà nelle sale il 18 novembre grazie a Bim Distribuzione.

Il protagonista della featurette che potete vedere sopra è Elio che ci parla del suo personaggio, l'Armadillo Dillo. Ci sono caratteristiche in comune tra Elio e Dillo? "è un cialtrone come me ed è anche simpatico", risponde il cantautore e comico. Nella clip vediamo anche alcuni momenti del doppiaggio.

La storia del film si concentra su una ragazza nata e cresciuta nella Foresta Amazzonica, in un remoto villaggio situato sulla schiena dello Spirito Madre dell'Amazzonia. Un giorno la protagonista scopre che la sua terra è in pericolo e lotta per salvare il suo mondo dallo sfruttamento delle miniere illegali e dall'avvento dello spirito malvagio Yucuruma, l'Oscurità che vive in Amazzonia. Determinata e guidata dallo spirito di sua madre, Ainbo farà di tutto per salvare la sua gente prima che sia troppo tardi.

La versione italiana di Ainbo - Spirito dell'Amazzonia vede Elio, Luciana Littizzetto e Ciro Priello dei The Jackal prestare la voce ad alcuni dei principali protagonisti del film. La pellicola è diretta da Richard Claus e Jose Zelada, quest'ultimo ha dichiarato "Una tartaruga gigante che porta l'Amazzonia sulla schiena, animali parlanti che insegnano i segreti della foresta pluviale, spiriti vegetali e alberi madri, maledizioni e demoni... Queste sono le storie che nostra madre ci raccontava da bambini e che hanno alimentato la mia immaginazione". Entrambi i registi sono nati nella regione dell'Amazzonia.

Il film Ainbo - Spirito dell'Amazzonia arriverà nelle nostre sale giovedì 18 novembre grazie a Bim Distribuzione.