Aimee Lou Wood difende la sua critica al SNL: "Sono fiera di aver parlato"

Aimee Lou Wood ha difeso la sua scelta di criticare il Saturday Night Live per lo sketch in cui si prendeva in giro l'aspetto dei suoi denti.

Sarah Sherman, nel mese di aprile, era stata la protagonista del momento dello show ispirato alla serie The White Lotus e, in particolare, al personaggio di Chelsea.

La scena al centro delle critiche

Lo sketch, considerato di cattivo gusto dalla giovane star del piccolo schermo, mostrava Sherman con dei denti finti e prevedeva una battuta sull'igiene dentale. Aimee Lou Wood aveva quindi reagito prontamente sui social media sostenendo che quella scena fosse 'meschina e non divertente'.

Sherman aveva chiesto scusa alla collega inviandole dei fiori e dichiarando che 'ovviamente non aveva mai avuto intenzione di ferire i suoi sentimenti', ribadendo che era davvero dispiaciuta se Aimee si era sentita ferita.

La necessità di replicare

BBC News ha ora intervistato Wood e l'attrice ha dichiarato: "Non rimpiango quello che ho detto perché stavo rompendo uno schema, che è ciò che farei di solito, è quello che ho fatto quando ero più giovane e venivo bullizzata".

Aimee ha ricordato: "Ho pensato: 'Ho una scelta qui di andare avanti ed esserne imbarazzata e di dire semplicemente 'Non mi è piaciuto, l'ho trovato vile...'. Non importa quanto caos è nato come conseguenza, sono ancora felice per me stessa e per il mio percorso personale avendo detto qualcosa".

The White Lotus. Walton Goggins e Aimee Lou Wood in una scena della terza stagione.

L'attrice ha inoltre ammesso che in passato, dopo alcuni incontri con dei registi, era scoppiata a piangere e non era stata in grado di replicare o parlare: "Penso ci sia sempre una specie di istinto a correggere, a dire 'Mi dispiace così tanto che ho detto qualcosa di incasinato' e in realtà non hai fatto nulla di sbagliato".

A giugno Aimee aveva parlato dello sketch del Saturday Night Live spiegando a Variety: "So con certezza che l'ha scritto un uomo. Non è stata Sarah Sherman, non la odio. La battuta non dovrebbe essere sul mio aspetto. Ed è quello che mi ha infastidita. Fate la caricatura, perché è ciò che fa il Saturday Night Live". Wood aveva ribadito che le è sembrato qualcosa di misogino: "Ho provato la sensazione che si stesse prendendo solo in giro l'aspetto fisico di una donna, e non è qualcosa di divertente. Non va bene".