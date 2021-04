“Aiello arrestato” ma Le Iene confermano che è solo uno scherzo

Il cantante Aiello è stato arrestato per traffico di droga? La notizia che ieri sera ha tenuto banco sui social alla fine si è rivelata solo uno scherzo de Le Iene che qualcuno ha preso troppo sul serio.

La notizia shock è rimbalzata sui social nel tardo pomeriggio di ieri sera, secondo qualche 'ben informato' il cantante Aiello era stato arrestato, la polizia aveva trovato le prove di un suo coinvolgimento in un traffico internazionale di stupefacenti. In pochi minuti uno dei protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo si era trasformato in uno dei protagonisti della serie Narcos.

Aiello è finito in tendenza su Twitter, secondo solo all'argomento del giorno, la formazione della Superlega di calcio. Gli utenti dei social, che ne conoscono il funzionamento, erano in parte scettici sulla notizia che non era stata battuta da nessuna agenzia di stampa. C'era chi si disperava per le sorti del cantante, chi ironizzava sul 'sesso ibuprofene', il tormentone del brano 'Ora' presentato dal cantante a Sanremo, e chi ipotizzava un nuovo scherzo de Le Iene.

E sono stati questi ultimi alla fine ad avere ragione, Aiello non era caduto nella rete dei Carabinieri ma in quella del programma di Davide Parenti. È stato Niccolò De Devitiis a chiarire l'equivoco, come testimonia questa clip: l'inviato dello show ha pubblicato una storia su Instagram con Aiello in cui scherzando con il cantante e rivolgendosi agli utenti dei social ha detto "tranquilli è vivo, è tutta colpa nostra"