Aida Yespica: "Ho amato una donna molto famosa, la conoscete tutti"

Aida Yespica ha avuto una relazione con una donna in passato: lo ha rivelato in un'intervista nel programma Rivelo alla conduttrice Lorella Boccia, spiegando di aver fatto follie per questa persona.

"In passato ho amato una donna. E' stato un'amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei... ma una volta finita sono stata molto male."

Aida Yespica non ha voluto assolutamente rivelare il nome di questa donna con cui ha avuto una relazione, ma ha ribadito che è molto popolare: "La conoscete tutti" - ed è proprio la popolarità di questa persona ad essere stata un ostacolo per questa relazione, poi terminata.

Aida Yespica

Nella stessa intervista a Rivelo, Aida Yespica ha parlato di altri problemi: "In passato ho subito delle truffe. A Los Angeles ho fatto degli investimenti dove mi hanno svuotato e sono rimasta senza niente. Ecco perché oggi rimango in Italia; devo lavorare e solo lavorare per me e anche mio figlio Aron."

"Dopo la relazione con il padre di mio figlio mi sono innamorata di un'altra persona e mi sono sposata a Las Vegas per pura follia. Il matrimonio è durato un mese, non so nemmeno perché mi sono sposata!"

E poi, sul Grande Fratello Vip: "Confermo che non c'è stata nessuna storia con Jeremias Rodriguez. Non c'è stato nemmeno un bacio, solo delle coccole..."