Aida: stasera su Rai3 dall'Arena di Verona Pippo Baudo e Antonio Di Bella raccontano l'opera di Giuseppe Verdi

Stasera su Rai3, dalle 21:00, appuntamento con la lirica: Aida, portata in scena all'Arena di Verona, è l'ultimo dei tre speciali che il terzo canale RAI ha dedicato ad altrettanti amati titoli della storia del melodramma.

Pippo Baudo e Antonio Di Bella tornano a raccontare l'opera dall'Arena di Verona, spiegando e commentando il capolavoro di Giuseppe Verdi, titolo iconico per l'Arena. L'allestimento utilizza immagini del Museo Egizio di Torino per narrare l'antico Egitto. Sul podio è impegnato Diego Matheuz. Sul palco sono protagonisti Simon Lim, Anita Rachvelishvili, Angela Meade, Jorge de Leòn, Michele Pertusi, Luca Salsi, Riccardo Rados. Regia tv di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Grandi voci come quelle di Marina Rebeka, Sonia Ganassi, Anita Rachvelishvili, Angela Meade, Yusif Eyvazov, Luca Salsi e Michele Pertusi. Il tutto nella magica atmosfera del più suggestivo teatro a cielo aperto del mondo: l'Arena di Verona. Rai Cultura ha proposto per tre settimane altrettanti spettacoli registrati durante l'estate. A raccontare le tre nuove produzioni - le prime in forma scenica per l'Arena di Verona dopo la pandemia, con le scenografie digitali di D-wok - sono stati due testimoni d'eccezione come Pippo Baudo e Antonio Di Bella che hanno accompagnato i telespettatori di Rai3 nella visione e nell'ascolto delle opere.

L'Aida sarà riproposta in replica su Rai5 giovedì 16 settembre alle 21.15.