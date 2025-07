Ahsoka 2: Eman Esfandi svela il nuovo look di Ezra Bridger durante le riprese

Con le riprese della seconda stagione di Ahsoka attualmente in corso, un'immagine pubblicata sui social ha acceso l'entusiasmo dei fan, suggerendo un importante aggiornamento al look di Ezra Bridger. A interpretarlo è ancora una volta Eman Esfandi, che nella prima stagione ha debuttato in versione live-action nei panni del celebre Jedi di Star Wars Rebels.

Il nuovo look di Ezra: più vicino alla serie animata?

L'immagine in questione è apparsa inizialmente nelle storie Instagram dello stesso Esfandi ed è poi stata ripostata dall'account Mandoverse_updates su Threads. Lo scatto mostra l'attore con il volto rasato e un taglio di capelli più corto e ordinato: un cambiamento netto rispetto all'aspetto trasandato con barba e capelli lunghi visto nella prima stagione.

Questa trasformazione estetica potrebbe essere un'indicazione della nuova fase che attende Ezra nel racconto. Nella prima stagione di Ahsoka, il suo look rifletteva anni di isolamento e sopravvivenza in una galassia lontana, dove era rimasto bloccato insieme a Thrawn. Ora che entrambi sono tornati nella galassia principale, il personaggio potrebbe presentarsi in una versione più "ufficiale" e integrata nella Nuova Repubblica.

Cosa sappiamo sulla stagione 2 di Ahsoka

La seconda stagione riprenderà gli eventi direttamente dal finale della prima, con Ezra e Thrawn di ritorno e Ahsoka Tano (Rosario Dawson) bloccata su Peridea insieme a Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo). Questo cambio di assetto narrativo lascia spazio a nuove dinamiche e sviluppi inediti, che vedranno Ezra in un ruolo più attivo rispetto al passato.

Ahsoka: una foto del settimo episodio della serie

Secondo le indiscrezioni, Esfandi potrebbe condividere nuove scene con personaggi come Hera Syndulla (interpretata da Mary Elizabeth Winstead) e, possibilmente, Zeb, assente finora dalla serie. Non mancherà il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker in qualche forma, forse come apparizione Force Ghost o in flashback.

Molti fan hanno notato come il nuovo look di Ezra sembri avvicinarsi di più a quello delle prime stagioni di Star Wars Rebels, dove il giovane Jedi aveva un aspetto molto più pulito e ordinato. Questo aggiornamento potrebbe simboleggiare una sorta di "rinascita" per il personaggio, ora che è stato salvato e ha la possibilità di ridefinire il proprio ruolo nella galassia.

La produzione è ancora in corso e, al momento, Disney+ non ha comunicato una data ufficiale di rilascio. Tuttavia, secondo fonti vicine alla produzione, la stagione 2 di Ahsoka dovrebbe arrivare nel corso del 2026.