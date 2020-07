Agents of SHIELD 7, Elizabeth Henstridge svela qualche anticipazione sull'episodio da lei diretto

Agents of SHIELD 7, Elizabeth Henstridge in cabina di regia per l'episodio da lei diretto, As I Have Always Been' anticipa: 'La posta in gioco è davvero alta in questo episodio'

L'ultima stagione di Agents of SHIELD 7 procede spedita, e questa notte negli USA andrà in onda l'episodio diretto da Elizabeth Henstridge, 7x09 As I Have Always Been, che dal trailer e da come lo descrive l'attrice, sembrerebbe essere davvero imperdibile.

"Ci troveremo ad affrontare tutti questi time loop! Ripeteremo lo stesso giorno un sacco di volte, quindi da regista pensi 'Come farò a tenere a mente la continuity e mantenere tutti sulla giusta pagina, tenendo conto di ciò che è accaduto e ciò che invece non è accaduto?'" spiega l'interprete di Jemma Simmons, raccontando le maggiori sfide presentate da questo particolare episodio.

"Perché giri ogni scena su quel set da un determinato angolo, e poi fai la stessa cosa ma da un'altra prospettiva, e a un certo punto il tuo cervello si fa in pappa. E quando arrivi ad aver girato tutto da una prospettiva, ecco che sei già a fine giornata, e poi devi ricominciare tutto daccapo da un altro angolo. È un test di resistenza!".

E continua: "E in qualità di regista devi pensare a come tenere alto l'interesse con delle scene che si ripetono ancora e ancora, ma mantenendo l'attenzione dell'audience, e cercando di far quadrare tutto. Hai davvero tanto da fare, ma è stata una sfida davvero brillante. Sono contenta di avere avuto questo episodio, con tutte le difficoltà del caso". Ma questa non è certo la prima volta che una serie tv presenta un simile episodio, quindi come farà Agents of S.H.I.E.L.D. a renderlo diverso da tutti gli altri?

"Beh, per prima cosa è stato scritto da uno dei migliori sceneggiatori in circolazione, Drew Greenberg. E poi si muove così velocemente, e non teme l'idea di bilanciare commedia e tragedia" come del resto ogni episodio della serie, e in generale ogni prodotto del MCU "Vediamo già dal trailer che Coulson fa riferimento al fatto di aver visto morire gente a ripetizione, quindi la posta in gioco è davvero alta in questo episodio. Ci saranno momenti comici, ma anche alcuni estremamente tristi, che avranno un enorme impatto sul resto della stagione, e con così pochi episodi rimanenti...".

E mentre non sappiamo se rivedremo finalmente Fitz (Iain De Caestecker) in questo episodio di Agents of SHIELD 7, - dopo essere stato assente fin dall'inizio della stagione -, Henstridge promette: "La vostra attesa verrà decisamente ripagata. E Iain è fantastico come al solito, quindi non vi deluderà [...] Tutto verrà presto rivelato. Non posso dire quando o in quale capacità, ma avrete sicuramente le vostre risposte".