Agatha Christie “rivive” grazie all’intelligenza artificiale: la BBC lancia un corso di scrittura inedito

BBC Studios ha ricreato voce e sembianze della celebre autrice britannica per un innovativo corso di scrittura, realizzato in collaborazione con Agatha Christie Ltd e la piattaforma BBC Maestro.

Agatha Christie, icona indiscussa della letteratura gialla, continua ad affascinare generazioni di lettori con la sua vita avvolta nel mistero. Ora, grazie all'intelligenza artificiale, la BBC ha trovato un modo inedito per farla rivivere.

BBC Studios ha infatti unito le forze con Agatha Christie Limited per lanciare un corso di scrittura su BBC Maestro, la piattaforma dedicata alla formazione online, già nota per ospitare lezioni tenute da autori come Harlan Coben e Jed Mercurio.

Un progetto originale e inquietante

Il progetto è stato presentato ufficialmente durante un evento esclusivo tenutosi al Claridge's Hotel di Londra. Tra i presenti, anche James Prichard, pronipote della scrittrice e amministratore delegato di Agatha Christie Ltd, affiancato da dirigenti BBC e professionisti del settore creativo.

Un'immagine che ritrae Agatha Christie

Per dare vita al corso, BBC Maestro ha impiegato un mix di tecnologie avanzate: un'attrice professionista, Vivien Keene, ha prestato volto e movenze, mentre team di VFX e tecnici audio hanno ricostruito digitalmente la voce e l'aspetto della Christie, utilizzando materiali d'archivio, registrazioni restaurate e fotografie d'epoca. L'IA ha permesso di fondere tutte queste componenti in modo credibile e rispettoso.

Durante il lancio, Nicki Sheard, presidente di BBC Studios Brands & Licensing, ha sottolineato come il lavoro sia stato svolto "con la massima cura e sensibilità", seguendo rigorosi standard etici nell'uso dell'AI, e con il pieno consenso degli eredi della scrittrice.

James Prichard ha ammesso di essere stato inizialmente titubante: "_Volevo essere certo che ci fosse abbastanza materiale autentico e che il risultato finale restituisse davvero l'immagine di mia bisnonna_". Ma dopo aver letto la sceneggiatura del corso, ha dichiarato di essere rimasto positivamente sorpreso.

Vivien Keene ha raccontato la sua esperienza con entusiasmo: "Sono stata scelta principalmente per la conformazione del viso, dopo un test biometrico preliminare. Il mio compito era interpretare la Christie in modo sobrio, senza grandi movimenti facciali, poiché non esistono riprese di lei di profilo. È stata una sfida, ma anche il lavoro più gratificante della mia carriera".

La legacy di Agatha Christie continua

La BBC vanta una collaborazione di lunga data con la proprietà Christie. Negli ultimi anni ha prodotto numerosi adattamenti televisivi tratti dalle sue opere, tra cui Dieci piccoli indiani, Le due verità, Murder is Easy e, più di recente, Verso l'ora zero.

la scrittrice Agatha Christie

Il corso BBC Maestro dedicato ad Agatha Christie è il primo nel suo genere: un'esperienza formativa immersiva, che guida gli utenti attraverso i principi della narrativa poliziesca secondo la mente geniale dell'autrice di Assassinio sull'Orient Express.

L'uso dell'AI per ricreare figure storiche o celebrità del passato è un tema sempre più attuale e controverso. Già nel 2016, Rogue One: A Star Wars Story aveva sollevato interrogativi legali per la ricostruzione digitale del Grand Moff Tarkin. Più recentemente, la voce di Michael Parkinson è stata ricreata digitalmente per un podcast commemorativo.