Afterward: George Lopez nel cast del film diretto da Dito Montiel

Nel cast di Afterward, il nuovo film diretto da Dito Montiel, ci sarà anche l'attore George Lopez.

Il thriller verrà girato in California, dopo il posticipo dell'inizio del lavoro sul set che era previsto in primavera, venendo finanziato da Angel Oak Films e sarà poi distribuito da Lionsgate Grindhouse.

Il thriller Afterward avrà come star Aaron Eckhart e Terrence Howard e segna il ritorno alla regia di Dito Montiel, il cui debutto nel 2006 con Guida per riconoscere i tuoi santi aveva conquistato il pubblico e la critica.

Per ora la produzione non ha svelato che ruolo è stato assegnato a George Lopez.

Il film racconterà la storia di un padre che affronta la morte della figlia, andando quindi alla ricerca di verità e giustizia contro la corruzione e la politica di una piccola cittadina di provincia.

Lopez è stato il protagonista, dal 2002 al 2007, della serie George Lopez e, al di fuori delle sue esperienze nel campo della comicità, è recentemente apparso nel film The Tax Collector diretto da David Ayer. Tra i prossimi progetti dell'attore ci sono No Man's Land, con la regia di Conor Allyn e con protagonisti Frank Grillo e Andie MacDowell, e la commedia Walking With Herb diretta da Ross Marks.