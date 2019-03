After Life: Ricky Gervais al lavoro sulla seconda stagione!

After Life, la serie creata e interpretata da Ricky Gervais, dovrebbe ritornare con una seconda stagione su Netflix, come ha confermato online proprio la star.

L'attore ha infatti ringraziato i suoi fan sui social media per l'ottima accoglienza data al progetto e ha aggiunto che sta per mettersi al lavoro sulla creazione delle puntate inedite: "Ancora una volta, devo ringraziarvi dal profondo del mio cuore per tutti i vostri incredibili tweet su After Life. Non ho mai avuto una reazione simile. Procedo saltellando mentre inizio a scrivere la seconda stagione".

Ecco il tweet:

Once again, I have to thank you from the bottom of my heart for all your amazing tweets about #AfterLife. I've never had a reaction like it. I have a spring in my step as I skip towards writing series 2. pic.twitter.com/AUxYoZSMWm — Ricky Gervais (@rickygervais) March 20, 2019

After Life racconta la storia di Tony, un uomo che aveva una vita perfetta prima della morte improvvisa di sua moglie Lisa. Dopo aver preso in considerazione l'idea di suicidarsi, Tony decide invece di vivere per punire il mondo, dicendo e facendo ciò che gli pare. Tony è convinto di aver quasi ottenuto un super potere - non è più interessato a se stesso né a nessun altro - ma mantenere i suoi propositi si rivela molto difficile perché tutte le persone intorno a lui cercano di salvare il bravo ragazzo che conoscevano e che pensano sia ancora in lui.

Tra gli interptreti ci sono anche Kerry Godliman nel ruolo di Lisa, moglie di Tony, Tom Basden che sarà il cognato di Tony, Matt, Tony Way nei panni del migliore amico Lenny, David Bradley nella parte del padre e Ashley Jensen, l'infermiera del padre.

Nel cast della serie anche: Penelope Wilton (Downton Abbey, Doctor Who), David Earl (L'ordine natural dei sogni, Derek), Joe Wilkinson (Him & Her), Kerry Godliman (Derek), Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty, Tim Plester e Diane Morgan (David Brent: Life On The Road).