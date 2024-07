Afraid: l'intelligenza artificiale controlla la vita di una famiglia nel trailer del film Blumhouse

Sony Pictures e Blumhouse hanno condiviso il trailer del nuovo thriller/horror intitolato Afraid, in arrivo nelle sale americane il 30 agosto.

Il lungometraggio prodotto da Jason Blum, Chris Weitz e Andrew Miano mostrerà le conseguenze negative e mortali di un sistema di sicurezza basato sull'Intelligenza Artificiale.

Cosa racconterà il film Afraid

Nel video si assiste infatti a quello che accade quando una famiglia installa il sistema digitale AIA, il cui obiettivo dovrebbe essere rendere più semplici le attività quotidiane e aumentare la sicurezza, sfruttando sensori e telecamere che sono state installate nei vari spazi della casa.

Curtis e la sua famiglia, inizialmente, sembrano conquistati dal fatto che AIA possa anticipare i loro bisogni e aiutarli con le varie incombenze, scoprendo però che ci sono dei rischi da non sottovalutare.

Nel video condiviso online si vede come AIA voglia proteggere i membri della sua famiglia, non esitando a causare incidenti, o riesca a diventare una presenza quasi "materna" per i più piccoli.

Ecco il trailer:

Il protagonista è l'attore John Cho e, accanto a lui, ci sono Katherine Waterston, Havana Rose Liu, Lukita Maxwell, David Dastmalchian e Keith Carradine.

Alla regia del film c'è Chris Weitz, che in passato ha firmato About a Boy, coinvolto anche come sceneggiatore del progetto da brividi.

Jason Blum, su Welcome to the Blumhouse: "Nei momenti bui l'horror è fonte di conforto"

Un nuovo film da brividi

Tra i prossimi progetti prodotti da Blumhouse ci sarà un nuovo film diretto da Lee Cronin, già autore di La Casa - Il Risveglio del Male. Il filmmaker si occuperà della sceneggiatura e della regia, oltre a essere coinvolto nella produzione.

Il progetto viene descritto come "qualcosa di perfidamente divertente e terrificante", anche se per ora non sono stati svelati i dettagli della trama.