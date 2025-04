Affari Tuoi, Armando dal Molise può solo continuare a sognare i 300.000 euro

Torna in onda Affari Tuoi, dopo lo stop dovuto alla morte di Papa Francesco. Nella puntata di mercoledì 23 aprile, a giocare è Armando dal Molise, che ha provato a vincere 300.000 euro. Non ci è riuscito e alla fine ha accettato un'offerta.

La puntata di Affari Tuoi di mercoledì 23 aprile è la prima dopo lo stop dovuto alla morte di Papa Francesco. Il protagonista della partita è Armando dal Molise, insieme al fratello Daniele, pesca il pacco numero che conteneva 75.000 euro, che poi ha cambiato con il pacco numero 16 che conteneva zero euro. Alla fine accetta un'offerta da parte del Dottore.

Chi è Armando dal Molise

Armando, dal Molise, è il concorrente della puntata del 23 aprile di Affari Tuoi. Vive a Campobasso ed è originario di Sepino dove lavora come dipendente comunale.

"Mi piace spostarmi. A Sepino ho la mia famiglia, in particolare mia nonna Cristina, l'unica che mi è rimasta". Si è fatto accompagnare dal fratello Daniele, che fa l'elettricista, vive a Sepino e non ha vuole trasferirsi a Campobasso: "C'è troppo movimento, troppo stress". Stefano De Martino, allora, ha scherzato sulla "movida di Campobasso" e sulla "Campobasso da bere".

La partita di Armando dal Molise ad Affari Tuoi

I primi sei pacchi aperti da Armando contenevano 500 euro, 1 euro, 20.000 euro, 30.000 euro, 100.000 euro e 20 euro. Il Dottore offre 34.000 euro, ma Armando dice di no. Apre poi i pacchi che contenevano 4 calcioni, 100 euro e 50 euro. Il Dottore alza l'offerta a 39.000 euro ma anche in questo caso Armando rifiuta e prosegue la partita aprendo i pacchi da 10 euro, 10.000 euro e 15.000 euro. Il Dottore alza nuovamente la proposta arrivando a 44.000 euro per un solo tiro, ma Armando rifiuta ancora.

Il Dottore offre il cambio, Daniele consiglia ad Armando di rifiutare e rifiuta. Apre il pacco che conteneva 5.000 euro, il Dottore offre 49.000 euro ma Armando rifiuta ancora perché vuole giocarsela fino in fondo. Subito dopo, però, pesca il pacco da 200.000 euro, il Dottore offre di nuovo il cambio, ma il concorrente rifiuta.

Subito dopo, Armando ha pescato il pacco da 300.000 euro e l'offerta del Dottore scende a 15.000 euro. Armando dice no e pesca il pacco da 200 euro. Restano quindi sul piatto zero euro, 50.000 euro e 75.000 euro. Il Dottore offre il cambio e Armando accetta lasciando il pacco numero 6 per il pacco 16.

Decisione del tutto sbagliata, dato che il pacco numero 6 conteneva 75.000 euro. A questo punto arriva l'ultima offerta da parte del Dottore, che è di 19.000 euro. Armando chiede consiglio al fratello e alla fine accetta l'offerta di 19.000 euro. Il pacco numero 16 conteneva zero euro.