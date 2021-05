Aeroporto di Roma - Traffico illegale: la docu serie stasera su National Geographic

National Geographic presenta Aeroporto di Roma: Traffico Illegale, la nuova docu serie sulla sicurezza dell'hub di Fiumicino, in onda il giovedì alle 20:55 da stasera.

National Geographic presenta Aeroporto di Roma: Traffico Illegale, la nuova docu serie sulla sicurezza dell'hub di Fiumicino, in onda il giovedì alle 20:55 da stasera.

L'aeroporto di Roma Fiumicino è una delle principali porte di accesso all'Italia e all'Europa. Qui, il personale di sicurezza lavora 24 ore su 24 per impedire che l'aeroporto più trafficato d'Italia possa rappresentare un varco per attività criminali. La Polizia di Stato affronta casi di traffico di droga e immigrazione illegale e un team di specialisti è sempre vigile per evitare furti nelle vaste aree commerciali dell'aeroporto.

Droghe illegali, passaporti falsi e profumi rubati: accade veramente di tutto in una giornata di lavoro a Fiumicino. Aeroporto di Roma: Traffico Illegale sarà in onda su National Geographic (Sky, 403) il giovedì alle 20:55 da stasera 13 maggio. Nel primo episodio seguiamo le indagini della Polizia su un gruppo criminale che trasferisce proventi della droga in Africa, scopriamo una donna di Pisa con un fagotto sospetto legato al corpo e un uomo senza passaporto disposto a tutto pur di nascondere la sua vera identità.