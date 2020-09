Adriano Panzironi multato di nuovo per i programmi tv sulla Dieta Life 120

Arriva una multa per Adriano Panzironi ed è ancora per via dei programmi TV in cui il suo ideatore pubblicizza la dieta Life 120. Se in precedenza l'Agcom aveva imposto uno stop alle trasmissioni, oggi arriva invece la richiesta pecuniaria.

L'autorità garante delle comunicazioni, infatti, ha multato la Italian Broadcasting srls, per l'ammontare di 61.000 euro, per aver trasmesso i propri programmi via satellite senza autorizzazione. Cosa è successo: dopo un monitoraggio di Life TV Network (in onda sul canale 880 di Sky), risalente alla metà di marzo, l'autorità garante ha potuto verificare che non esistevano autorizzazioni per la trasmissione di canali così denominati.

Esiste una sola domanda e fa capo a Life 120 Channel, ipotetico canale di proprietà della Italian Broadcasting srls, una società che appartiene completamente alla famiglia Panzironi (il 98% delle quote detenute dallo stesso Adriano, il restante 2% dal fratello gemello). Risultando però inattiva, la conclusione logica dell'Agcom è stata che il canale stava trasmettendo senza autorizzazione esplicita.

La multa di circa 61.000 euro è solo l'ultimo atto: se nel 2019 l'Agcom aveva imposto lo stop di 6 mesi ai programmi di Adriano Panzironi (poi revocato dal Tar del Lazio), nel 2018 era stata l'Antitrust a multare l'imprenditore, per pratiche commerciali scorrette, per circa 460.000 euro. A cui si sono aggiunti i quasi 300.000 euro chiesti per la diffusione impropria di informazioni ingannevoli sugli integratori Life 120.

Senza contare che Adriano Panzironi è stato portato in tribunale dall'Ordine dei medici di Roma, Milano, Napoli e Venezia per abuso della professione medica. Il processo non è ancora concluso.