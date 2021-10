Adria Arjona star e produttrice di Los Frikis, film ispirato a una storia vera

L'incredibile storia vera di alcuni giovani cubani che hanno deciso di diventare sieropositivi sarà raccontata in Los Frikis, film con star Adria Arjona.

Adria Arjona sarà la protagonista e produttrice di Los Frikis, un nuovo progetto che verrà scritto e diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz.

Nel team della produzione del lungometraggio, inoltre, ci saranno anche Phil Lord, Christopher Miller e Rebecca Tomlison.

Al centro della trama di Los Frikis ci sarà la storia vera dei teenager punk-rock che a L'Avana si sono iniettati volontariamente l'HIV per fuggire all'oppressione della società cubana per cui erano considerati diversi a causa del loro aspetto e del rifiuto delle norme sociali. I giovani venivano incarcerati, molestati e obbligati ai lavori forzati, situazione che li ha portati alla decisione estrema di diventare sieropositivi iniettandosi il sangue dei compagni malati. Adria Arjona, prossimamente, sarà protagonista anche della serie Andor, uno dei progetti legati alla saga di Star Wars che avrà come protagonista Diego Luna, e del film Morbius accanto a Jared Leto e Matt Smith.

Nel progetto cinematografico tratto dai fumetti, Jared Leto interpreta il Dottor Michael Morbius, uno scienziato che cerca di curarsi da una rarissima malattia del sangue con un antidoto che lo porta a sviluppare poteri da vampiro.