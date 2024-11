Adolescence: le prime immagini del crime drama di Stephen Graham targato Netflix

Abbiamo un primo sguardo ad Adolescence, la serie crime drama di Netflix interpretata da Stephen Graham, Ashley Walters ed Erin Doherty. Potete vedere le immagini e leggere tutto quello che sappiamo sullo show qui sotto.

La trama e il cast di Adolescence

Lo show in quattro parti - firmato da Graham e dai suoi collaboratori abituali Jack Thorne e Philip Barantini - si distingue per il fatto che ogni episodio è girato in un'unica ripresa, mentre l'azione si svolge in tempo reale. Il debutto è previsto per l'anno prossimo su Netflix. Brad Pitt è tra i produttori esecutivi dello show.

Adolescence segnerà il primo ruolo per Owen Cooper, che interpreta un adolescente di 13 anni che viene arrestato per l'omicidio di una ragazza della sua scuola. Graham (Boiling Point) interpreta il padre e un adulto "con la testa sulle spalle", mentre Walters (Top Boy) interpreta un ispettore investigativo e Soherty (The Crown) uno psicologo assegnato al caso.

Nel cast anche Faye Marsay (Game of Thrones), Christine Tremarco (The Responder), Mark Stanley (Happy Valley), Jo Hartley (After Life) e la nuova arrivata Amélie Pease.

Graham ha scritto e creato Adolescence insieme a Jack Thorne, già autore dei drammi Help e The Virtues con Graham protagonista e co-sceneggiatore di diverse serie e film di This is England.

Graham e Barantini hanno già lavorato insieme a Boiling Point, il lungometraggio nominato ai BAFTA che è stato adattato come serie della BBC e che ha utilizzato il trucco della ripresa continua.

Mark Herbert ed Emily Feller sono produttori esecutivi per Warp Films, Graham e Hannah Walters per Matriarch Productions, Thorne per One Shoe Films, Barantini per It's All Made Up Productions, e Brad Pitt, Jeremy Kleiner, Dede Gardner e Nina Wolarsky per Plan B Entertainment. Carina Sposato, Peter Balm e Niall Shamma della Warp sono produttori esecutivi. Il produttore è Jo Johnson.