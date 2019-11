Con gli adesivi horror abbaglianti, Samara torna a terrorizzare gli automobilisti

Sono adesivi horror abbaglianti, raffigurano Samara, Kayako e vere e proprie icone del cinema horror, ma qual è la loro funzione? Spaventare gli automobilisti che non rispettano una regola particolare del codice della strada.

Tutti sanno, ma molti ignorano, che è vietato abbagliare con i fari gli altri automobilisti alla guida e pare che in Cina questo sia diventato un problema davvero molto comune e ormai incontrollabile. Così qualcuno ha pensato di risolvere la questione con un po' di creatività e amore cinefilo, mettendo sul mercato degli stickers che si applicano sul lunotto posteriore per scoraggiare i guidatori impazienti, distratti o dispettosi. La particolarità? Questi adesivi rivelano le proprie fattezze quando vengono colpiti dalla luce dei fari abbaglianti, fattezze spaventose perchè richiamano spesso alla memoria famosi film horror e, in generale, scene parecchio splatter.

Fantasmi, scheletri, pallide ragazze dal volto scavato, ma pare che a riscuotere maggiore successo siano quelli che raffigurano la Kayako di The Grudge o Samara di The Ring. Che sta vivendo, in pratica, una seconda ondata di celebrità dopo essere spaventosamente tornata alla ribalta, durante la scorsa estate, con la "Samara Challenge", la comparsa improvvisa di ragazze vestite come la Samara Morgan di The Ring che hanno terrorizzato mezza Italia nel giro di poche settimane.

Dimenticate i rassicuranti adesivi a forma di mamma, papà e bambino, in Cina nulla pare funzionare meglio contro gli automobilisti "abbaglianti" di questi stickers horror, che si possono trovare online per pochi euro. Anche se, pare, in alcuni distretti del Paese sono stati vietati perchè generavano un effetto collaterale: terrorizzati dall'effetto sorpresa, i guidatori non riuscivano in molti casi a evitare il tamponamento.