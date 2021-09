Addison Rae, la star di TikTok firma un contratto con Netflix

Addison Rae, la star di TikTok, ha appena firmato un contratto cinematografico con Netflix dopo il successo del remake di Kiss Me del 1999: He's All That.

Addison Rae, la star di TikTok, ha ufficialmente firmato un contratto cinematografico multi-film con Netflix, secondo quanto riferito da Variety. La notizia arriva dopo che He's All That, un remake di Kiss Me del 1999, con la Rae come protagonista, si è rivelato essere un vero e proprio successo per Netflix, raggiungendo la prima posizione in più paesi.

"Avere l'opportunità di lavorare con Netflix è stato un momento così importante per me e ora poter continuare la nostra collaborazione va oltre i miei sogni più sfrenati", ha spiegato la Rae in un'intervista. "Sono entusiasta di poter lavorare con questo incredibile team e sono eccitata all'idea di poter sviluppare progetti continuando, al tempo stesso, a migliorare le mie capacità recitative".

He's All That: Addison Rae e Tanner Buchanan in una scena

La Rae, che ha 83,3 milioni di follower su TikTok e 39,2 milioni di follower su Instagram, è anche una talentosa cantante e ha pubblicato un singolo chiamato "Obsessed" all'inizio di quest'anno.

He's All That: Addison Rae e Rachael Leigh Cook in una scena

Il mese scorso Addison Rae, durante la premiere di He's All That, ha rivelato di aver sempre sognato di diventare un'attrice, molti anni prima di diventare una star di TikTok. I produttori Jennifer Gibgot e Andrew Panay hanno elogiato il suo talento e la sua etica del lavoro. "In realtà ha fatto il provino ben due volte", spiega la Gibgot, "L'ha fatto su Zoom, inizialmente, ma poi abbiamo deciso che, considerando che l'avrebbero visto i produttori, sarebbe stato meglio filmarlo di persona."