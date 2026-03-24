Addio a Valerie Perrine, la storica Miss Teschmacher di Superman aveva 82 anni

L'attrice è diventata celebre grazie al biopic Lenny con Dustin Hoffman e successivamente per il ruolo dell'aiutante di Lex Luthor nel primo Superman con Christopher Reeve

Valerie Perrine, celebre per la sua interpretazione nel film biografico su Lenny Bruce Lenny di Bob Fosse del 1974 e nel cast nei film di Superman nel ruolo di Miss Teschmacher, la fidanzata di Lex Luthor, è morta lunedì a Beverly Hills. Aveva 82 anni.

Valerie Perrine in una scena di SUPERMAN

La causa di morte di Valerie Perrine

La sua amica Stacey Souther ha annunciato la sua morte su Facebook, scrivendo: "È con profonda tristezza che condivido la straziante notizia che Valerie ci ha lasciati. Ha affrontato il morbo di Parkinson con incredibile coraggio e compassione, senza mai lamentarsi. È stata una vera fonte di ispirazione che ha vissuto la vita al massimo - e che vita magnifica è stata. Il mondo sembra meno bello senza di lei".

Souther ha proseguito: "Vi prego di prendere in considerazione la possibilità di fare una donazione, condividere e aiutare a diffondere la notizia della campagna GoFundMe per il suo funerale. Il suo ultimo desiderio è quello di riposare in pace al cimitero di Forest Lawn, ma dopo oltre 15 anni di lotta contro il morbo di Parkinson, le sue risorse finanziarie sono esaurite. Uniamo le forze per realizzare il suo ultimo desiderio: se lo merita davvero".

Superman II: Gene Hackman e Valerie Perrine in una scena

Dalla nomination all'Oscar al successo planetario di Superman

Lenny ottenne sei candidature agli Oscar, tra cui quella di Perrine come migliore attrice. Il comico Lenny Bruce era una figura complessa e controversa, e il film biografico di Fosse, con Dustin Hoffman nel ruolo del protagonista, suscitò reazioni molto contrastanti da parte della critica.

In una scena toccante del film Superman del 1978, in cui l'Uomo d'Acciaio interpretato da Christopher Reeve giace in una piscina, in fin di vita a causa della kryptonite con cui Lex Luthor lo ha ricoperto, Perrine ha dimostrato che la signorina Teschmacher era più di una semplice bella donna tenuta al seguito dal genio del male; chiaramente addolorata per la sofferenza di Superman, lei gli permette di fuggire. La pellicola fu un successo senza precedenti e incassò 300 milioni di dollari e diede via libera a tre sequel, il primo dei quali vide il ritorno di Perrine nel ruolo di Miss Teschmacher.

In seguito apparve anche ne Il cavaliere elettrico, con Robert Redford e Jane Fonda, mentre negli anni più recenti si è dedicata principalmente al piccolo schermo. Negli anni '90 ha recitato in diverse serie televisive, tra cui Northern Exposure, Homicide: Life on the Street, ER, Nash Bridges e The Practice. Infine, prese parte alla commedia di straordinario successo di Nancy Meyers del 2000 What Women Want.