Addio a Cary-Hiroyuki Tagawa, star di Mortal Kombat e L'ultimo imperatore

L'attore giapponese, 75 anni, è stato uno dei volti più famosi del cinema americano e nipponico, famoso soprattutto per i ruoli nei film d'azione.

Uno degli attori asiatici più prolifici a Hollywood, Cary-Hiroyuki Tagawa, è scomparso giovedì a Santa Barbara. Aveva 75 anni, ed è deceduto a causa delle complicazioni di un ictus nelle prime ore del mattino.

La notizia è stata confermata dalla famiglia che si trovava con l'attore al momento della sua scomparsa. La star nipponica era nota al grande pubblico per i ruoli in Mortal Kombat, L'ultimo imperatore, Memorie di una geisha e la serie L'uomo nell'alto castello.

Il successo di Cary-Hiroyuki Tagawa in Mortal Kombat

Sono diversi i personaggi che hanno permesso all'attore di essere particolarmente riconosciuto dal grande pubblico. Il suo ruolo più amato è quello dello stregone Shang Tsung nelle varie versioni di Mortal Kombat.

Recitò nel ruolo di Tsung anche da doppiatore nel videogioco Mortal Kombat 11, prestando anche la propria immagine per il videogioco del 2023, Mortal Kombat: Onslaught: "È stato il tempismo perfetto: Mortal Kombat, come videogioco, al momento in cui girammo il film, era al numero quattro o cinque, e l'impatto del film ha certamente influito sulla crescita dei videogiochi" disse Tagawa, elogiando il regista Paul W.S. Anderson: "È stato il primo nella storia delle arti marziali ad applicare una musica del genere, musica metal davvero coinvolgente e ritmata. Non riuscivi a stare fermo quando la sentivi. E si adattava così bene all'azione".

Gli esordi nel cinema di Cary-Hiroyuki Tagawa

Oltre a Mortal Kombat, ad inizio anni '90 recitò nell'adattamento di Tekken, che non ebbe granché successo, nel ruolo di uno personaggi più caratteristici, Heihachi Mishima. Il film che lo lanciò sul grande schermo fu L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, che vinse l'Oscar al miglior film nel 1987, in cui recitò nel ruolo dell'autista dell'imperatore, Chang.

Iniziò da quel momento a recitare in film a Hollywood che univano la cultura statunitense con quella asiatica. Comparve in Licenza di uccidere, Sol levante, Pearl Harbor, La neve cade sui cedri, Il pianeta delle scimmie, Elektra, Memorie di una geisha e 47 Ronin. Ha lavorato con registi come Philip Kaufman, Tim Burton, Michael Bay, Rob Marshall, Ivan Reitman e John Carpenter.