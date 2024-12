Mortal Kombat 2, questo celebre personaggio potrebbe tornare dal mondo dei morti

Aumentano i dettagli relativi al sequel del film action in arrivo nelle sale il prossimo anno, attualmente è in corso la post-produzione

John Lawson, che ha interpretato Kano nel film Mortal Kombat 2021, ha anticipato il ritorno del personaggio nell'atteso sequel, Mortal Kombat 2, in arrivo nelle sale nel 2025.

Dopo il successo del primo film, che ha incassato 84 milioni di dollari in tutto il mondo in periodo Covid, a fronte di un budget di 55 milioni di dollari, ed è diventato il lancio cinematografico di maggior successo della HBO Max all'epoca, Mortal Kombat 2 promette di ampliare la storia e di riportare in scena i personaggi preferiti dai fan, anche in modo inaspettato.

Nonostante il suo triste destino nel primo film, Kano tornerà per un altro round, questa volta con quella che Lawson descrive come una versione "2.0" del suo personaggio.

Mortal Kombat: una scena del film

In una recente intervista concessa a The Direct, Lawson ha parlato del futuro di Kano. Anche se ha iniziato il suo arco narrativo come un bravo ragazzo in Mortal Kombat, si è poi rivoltato contro Earthrealm solo per denaro, il che lo ha portato alla morte per mano della Sonya.

Mortal Kombat 2, a che punto è lo sviluppo del sequel cinematografico? Ce lo rivela Ed Boon

"Posso dire che nel secondo Mortal Kombat, Kano ha un nuovo capitolo della sua vita, che è la morte. E si sa, la morte ti cambia. Quindi sì, preparatevi per un Kano 2.0. Come tutti sappiamo, se qualcuno è un fan dei giochi, le alleanze di Kano possono cambiare in un batter d'occhio, e questo è certamente ancora più vero nel secondo capitolo... Vi terrà con il fiato sospeso capire con chi si schiererà Kano".

Sin dal suo debutto nel 1992, l'universo di Mortal Kombat ha prosperato grazie alla sua ricca storia e ai suoi personaggi imprevedibili, e la misteriosa resurrezione di Kano cattura perfettamente questo spirito. Con il sequel che promette di approfondire la storia e di portare sullo schermo altri personaggi iconici, è chiaro che Mortal Kombat 2 punta a essere più grandioso e audace del suo predecessore.