Adan Canto, star di The Cleaning Lady e Designated Survivor, è morto a 42 anni

Adan Canto, star di serie come The Cleaning Lady e Designated Survivor, è morto nella giornata di lunedì 8 gennaio 2024 all'età di 42 anni.

L'attore ha perso la vita a causa di un cancro appendicolare contro cui lottava da alcuni mesi e che gli aveva impedito di tornare sul set dello show targato Fox nel mese di dicembre.

La carriera dell'attore

Locandina di Adan Canto

Adan Canto era nato a Ciudad Acuña, Coahuila, in Messico, nel 1981, ed era poi cresciuto in Texas. L'attore aveva deciso di trasferirsi a soli 16 anni a Città del Messico per provare a farsi strada nel mondo della musica. Negli anni successivi ha recitato in alcuni spot e show televisivi, venendo poi scelto nel 2013 per uno dei ruoli principali in The Following.

Successivamente ha interpretato il vice presidente Aaron Shore in Designated Survivor, e ha avuto ruoli in show come Mixology, Blood & Oil, Narcos e Second Chance.

Negli ultimi due anni Canto ha recitato in The Cleaning Lady con la parte del gangster Arman Morales.

I ricordi condivisi online

Fox e WBTV hanno dichiarato: "Ci si spezza il cuore nell'apprendere la notizia della morte di Adan Canto. Un attore meraviglioso e un caro amico, siamo stati onorati nell'averlo come parte delle famiglie di Warner Bros Television e Fox Entertainment fin dal suo debutto negli Stati Uniti con The Following, oltre un decennio fa. Più recentemente, ha illuminato lo schermo in The Cleaning Lady con un'interpretazione potente che ha messo in evidenza il suo talento, la sua versatilità, la sua profondità e vulnerabilità. Questa è una perdita impossibile da misurare e soffriamo insieme a sua moglie Stephanie, ai suoi figli e alle persone amate. Adan ci mancherà profondamente".

Kiefer Sutherland, con cui aveva recitato in Designated Survivor, ha scritto online: "Era uno spirito così meraviglioso. Come attore, il suo desiderio di lavorare bene, essere grandioso, e poi fare ancora meglio, era davvero notevole e mancherà enormemente. Mi si spezza il cuore anche per sua moglie, Steph, e i suoi due giovani figli. Adan, riposa in pace".