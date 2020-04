Adam Sandler: una canzone toccante e spassosa dedicata alla quarantena

The Cobbler: Adam Sandler in una scena

Adam Sandler ha sfruttato un'ospitata al Tonight Show per presentare al pubblico una canzone originale dedicata alla quarantena. L'attore, che come tutti gli ospiti dei programmi di late night nell'ultimo periodo si fa intervistare da casa tramite webcam, è noto per le sue composizioni canore che mescolano ironia e sincerità, come quando nel suo speciale di stand-up su Netflix dedicò il numero finale al suo defunto collega e amico Chris Farley.

In questa occasione, nella serata di giovedì, ha ringraziato con il cuore il personale sanitario che sta lottando quotidianamente contro l'epidemia di Coronavirus, ma ha anche inserito delle battute come "Spero che ci salvino presto perché non ne posso più della mia famiglia" e "Sto insegnando la matematica ai miei figli, e non è un bene per l'America". Potete vedere qui sotto il video intero:

Adam Sandler partecipa regolarmente come ospite al Tonight Show condotto da Jimmy Fallon, con il quale condivide l'esperienza di essere stato membro del cast di Saturday Night Live (Sandler partecipò al varietà dal 1990 al 1995, mentre Fallon ne fece parte dal 1998 al 2004). Nel corso della loro chiacchierata a distanza, i due hanno parlato del celebre programma televisivo che li ha lanciati, con Sandler che ha commentato l'imitazione che Fallon fece di lui in alcuni sketch, e hanno anche condiviso aneddoti sul compianto Robin Williams, altro oggetto di imitazione da parte di Fallon in un memorabile segmento di SNL noto come Celebrity Jeopardy.

Adam Sandler ha attualmente un film, Hubie Halloween, in post-produzione per Netflix, e sulla piattaforma di streaming è possibile vedere anche la sua recente performance drammatica in Diamanti grezzi dei fratelli Safdie, che negli Stati Uniti è uscito in sala e sarà disponibile sul servizio dal 25 maggio. Fallon, dal canto suo, continua a presentare il Tonight Show da casa, a causa delle ordinanze restrittive in vigore a New York da alcune settimane.