Achille Lauro da bambino: le foto di quando era piccolo su Instagram

Oggi su Instagram Achille Lauro ha pubblicato alcune foto della sua infanzia, una vera chicca per i fan del cantante di "Me ne frego", sono infatti pochissime le foto del loro beniamino prima del successo, scatti in cui si possono riconoscere i tratti di quell'Achille che tutti conosciamo e amiamo, ovviamente senza i tatuaggi che lo caratterizzano, che sono arrivati in età adulta.

Nella prima foto Achille ha i capelli più biondi rispetto alle successive, è seduto su una sedia da giardino e guarda l'obiettivo in maniera più sfrontata rispetto alle altre. Nella seconda foto Achille e più piccolo, indossa una tutina di jeans ed è seduto sopra una poltrona a fiori mentre si gratta l'orecchio. Nella terza, forse la più tenera, il futuro cantante è sulla spiaggia che si gode il sole e l'abbraccio della mamma. Nella successiva Achille è sempre in compagnia della mamma e guarda diritto verso la macchina fotografica.

Le foto di Achille Lauro hanno fatto il pieno di like e ottenuto l'unanime consenso dei suoi fan che stravedono per lui e si complimentano per il successo del suo nuovo album. "Grande Lauretto, inutile dire che è più che meritata questa cosa " scrive una fan e ancora "mi sciolgo, sei bellissimo" e "Meriti questo ed altro. Per la bella persona e il grande artista che sei" e infine "Lauretto, questo disco resterà nella storia, ora e per sempre".

Achille Lauro è diventato uno dei personaggi più amati del panorama musicale italiano, il cantante di Verona è stato uno degli ospiti fissi voluti da Amadeus durante l'ultimo festival di Sanremo. In questi giorni è uscito il suo nuovo disco "Lauro", balzato subito al primo post degli album più venduti ed ascoltati in Italia.