Accused: Michael Chiklis reciterà nella nuova serie crime targata Fox

Michael Chiklis reciterà nel pilot di Accused, nuova serie antologica dai toni crime prodotta da Fox; a dirigere il primo episodio sarà Michael Cuesta di Homeland.

Come riportato da Deadline, Michael Chiklis reciterà nell'episodio pilota di Accused, serie antologica dai toni crime prodotta da Fox Entertainment e Sony Picture Television. Basata sull'omonima antologia prodotta da BBC, Accused si apre sulla vicenda di un imputato all'interno di un tribunale. Il pubblico non sa niente del suo background né di che reato abbia commesso. Raccontato dal punto di vista dell'imputato attraverso i flashback, la serie descrive il modo in cui la vita di una persona comune può incappare in un effetto domino da cui non si torna più indietro.

Michael Chiklis interpreterà il dottor Scott Corbett, un neurochirurgo di successo con una famiglia apparentemente perfetta. L'uomo, però, è invischiato in una situazione complessa quando scopre che suo figlio adolescente potrebbe pianificare un attacco violento a scuola.

Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment, ha dichiarato: "Michael Chiklis e Michael Cuesta faranno team con Howard Gordon, Alex Gansa e David Shore per dare vita a un grande progetto. Tutti loro sono sinonimi di TV di qualità, di drammi ben congeniati e di ottime performance. Saranno in grado di dare il giusto tono a questo progetto seriale".

Michael Chiklis ha già collaborato con Fox e Sony grazie a Gotham, The Shield e Coyote. Recentemente, l'attore ha recitato in Don't Look Up di Adam McKay. A proposito della sua partecipazione a Accused, Dawn Steinberg, responsabile dei casting di Sony Pictures Television, ha dichiarato: "Siamo assai emozionati all'idea che Michael si sia unito al nostro pilot. Si tratta di un membro eccellente della famiglia Sony e siamo felici di riabbracciarlo dopo The Shield".

Michael Cuesta, invece, è noto per aver diretto episodi di Homeland, Dexter, Blue Bloods, Dopesick, City on a Hill e Promised Land. Creata da Jimmy McGovern, la versione originale di Accused è stata trasmessa su BBC One nel 2010.