Michael Chiklis star di The Senior, film ispirato a una storia vera

Michael Chiklis sarà il protagonista del film The Senior, un progetto ispirato alla storia vera di Mike Flynt, un giocatore di football.

Il progetto sarà diretto da Rod Lurie (The Outpost), da una sceneggiatura firmata da Bob Eisele.

Le riprese di The Senior inizieranno in autunno in Texas e il progetto racconterà quanto accaduto a Mike Flynt, personaggio affidato a Michael Chiklis, 37 anni fa quando venne espulso dal suo team di football al college. Ora, a 59 anni, Mike continua a sopportare quel peso, ma quando scopre di avere ancora a disposizione un anno decide di tornare a scuola e ottenere il suo diploma, cercando di entrare a far parte della squadra e redimersi. Mike inizia progressivamente a conquistare il rispetto dei suoi compagni di squadra più giovani, intraprendendo un percorso che gli permette di affrontare la propria mascolinità e risolvere il trauma generazionale subito a causa del padre, migliorando così anche il rapporto con suo figlio.

Il progetto sarà finanziato da Wayfarer Studios, in collaborazione con Justin Baldoni e Steve Sarowitz.