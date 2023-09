Accordi&Disaccordi su Nove: stasera Vittorio Feltri ospite di Luca Sommi: anticipazioni

Stasera, 22 settembre, Vittorio Feltri è ospite di Accordi&Disaccordi: il programma va in onda alle 22:45 su Nove

Stasera 22 settembre alle 22:45 Vittorio Feltri è ospite di Accordi&Disaccordi, il programma va in onda su Nove e in live streaming su discovery+. Questa sera, durante il talk di approfondimento, il conduttore Luca Sommi ospita il direttore editoriale de Il Giornale.

Nella puntata di Accordi & Disaccordi, il talk show settimanale in onda su Nove dopo il live di Fratelli di Crozza, Vittorio Feltri discuterà degli attuali temi di attualità che stanno dominando le pagine dei quotidiani insieme a Luca Sommi.

Al centro del dibattito il tema dell'immigrazione dopo la visita a Lampedusa di Giorgia Meloni e Ursula Von Der Leyen che hanno provato a trovare un'intesa nonostante il rifiuto degli altri paesi europei ad accogliere i migranti che sbarcano in Italia.

Come sempre, il commento dei fatti più importanti della settimana è affidato al direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e al giornalista Andrea Scanzi.

Accordi&Disaccordi è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+.