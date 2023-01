Accordi&Disaccordi: Gianrico Carofiglio è l'ospite di stasera 13 gennaio

Stasera 13 gennaio Gianrico Carofiglio è l'ospite di Accordi&Disaccordi: il programma va in onda alle 22:45 su Nove.

Stasera 13 gennaio alle 22:45, Luca Sommi accoglierà in studio il primo ospite di questa nuova edizione, lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio. Al centro della discussione gli effetti della riforma Cartabia, il caro benzina e la polemica politica seguita al taglio degli sconti voluto dal governo Meloni.

Come sempre, saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi, per commentare a caldo i temi del giorno.

Accordi&Disaccordi è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9.