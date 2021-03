Abigail Breslin ricorda il padre morto a causa del Covid: "Sono devastata"

Abigail Breslin ha annunciato su Instagram la morte del padre che, lo scorso 10 febbraio era risultato positivo al Covid. La protagonista di Zombieland e Signs ha pubblicato due fotografie di suo padre sul suo profilo Instagram e ha condiviso una serie di pensieri con tutti i suoi fan.

Nel primo post pubblicato su Instagram, Abigail Breslin ha annunciato la morte di suo padre e ha ricordato alcuni tratti caratteristici del suo carattere. Come riportato da Comic Book, l'attrice ha dichiarato: "Il mio dolce papà...Oddio, sono così scossa e devastata. Scrivere questa notizia è davvero dura. Il mio dolce, perfetto, magnifico ed eroico papà è morto dopo che la mia famiglia e io gli abbiamo dato il nostro addio. Mio papà è deceduto dopo aver contratto il Covid. Vi ringrazio tantissimo per il vostro supporto. Adesso vorrei condividere con voi alcuni ricordi di mio papà. Mio papà era ironico, tenace, ribelle, coraggioso e intelligente. Amava la sua famiglia e le piccole cose. Amava il caffè nero e il barbeque. Amava il gelato alla fragola, vaniglia e cioccolato. Poi amava canzoni quali I Wonder Why di Dion & The Belmont e Under the Boardwalk dei The Drifters. Amava gli animali, i gatti e, in genere, tutti gli animali domestici. Adorava anche che gli raccontassi storielle sui miei animaletti. Amava prendere gli aerei e fare fotografie. Più di ogni altra cosa, però, amava me, mia mamma e i miei fratelli. E noi amavamo lui. Non ti dimenticheremo mai e non vedo l'ora di poterti riabbracciare. Verso la luna e oltre, papà. Tua, Abs".

In un secondo post, poi, Abigail Breslin ha condiviso una fotografia che la ritrae insieme al padre e ha scritto: "Voglio ringraziare tutti voi che mi avete mandato un messaggio di conforto. Ringrazio anche lo staff medico che si è preso cura di mio papà e che ha provato a fargli patire il minor dolore possibile. Grazie, vi sono grata. Ti voglio bene, papà. Mi manchi più di ieri. Spero che tu possa sempre prenderti cura di noi!".

Abigail Breslin è nota per aver interpretato Signs, Quando meno te lo aspetti, Little Miss Sunshine, Benvenuti a Zombieland, Contagious - Epidemia mortale e Zombieland - Doppio colpo. Per Little Miss Sunshine è stata candidata al Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista.