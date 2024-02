Aaron Taylor-Johnson star di Fuze, diretto da David Mackenzie

Aaron Taylor-Johnson sarà il protagonista del film Fuze, il nuovo progetto diretto da David Mackenzie, apprezzato regista di Hell or High Water.

L'attore ha già collaborato con il filmmaker in occasione di Outlaw King, approdato sugli schermi nel 2018.

I primi dettagli del film

Fuze è stato scritto da Ben Hopkins e racconta quello che accade dopo la scoperta di una bomba inesplosa della seconda Guerra Mondiale in un cantiere di Londra. Le autorità devono ordinare un'evacuazione di massa, copertura perfetta per una rapina.

Attualmente non sono stati svelati i dettagli del ruolo affidato ad Aaron Taylor-Johnson, prossimamente protagonista sugli schermi anche con Kraven il Cacciatore, The Fall Guy e Nosferatu.

Hell or High Water, un western nell'America della crisi economica

Il regista David Mackenzie ha dichiarato: "La tensione è una delle emozioni più pure che il cinema può creare. Ho avuto l'idea di unire tutti i rischi legati a una bomba inesplosa con quelli di una rapina in banca, facendo scontrare due generi per creare più pressione possibile in un contesto che sembri davvero realistico. Ben Hopkins ha preso tutti questi ingredienti e ha confezionato uno script coinvolgente che ora porteremo nella fase di produzione".

Nel team ci sarà anche il direttore della fotografia Giles Nuttgens, che aveva già collaborato con il filmmaker in occasione di Hell or High Water.