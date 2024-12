Aaron Taylor-Johnson riflette sul suo Quicksilver nel MCU e sulla versione di Evan Peters in WandaVision

A pochi giorni dal debutto nelle sale di Kraven il Cacciatore, Aaron Taylor-Johnson ha rivelato alcuni dettagli sul suo passato nel Marvel Cinematic Universe (MCU) e sulla sua interpretazione di Quicksilver, un ruolo che ha ricoperto in Avengers: Age of Ultron (2015).

Il personaggio, uno dei mutanti più noti della Marvel, è morto tragicamente nel film, ma le sue vicissitudini sono ancora oggetto di curiosità, soprattutto considerando la misteriosa comparsa di un altro Quicksilver interpretato da Evan Peters nel Marvel Cinematic Universe.

Molti Quicksilver, una sola Wanda

Durante un'intervista con IMDb, Taylor-Johnson ha parlato del suo incontro con Evan Peters, che ha interpretato Quicksilver nell'universo degli X-Men della FOX e, successivamente, ha ripreso il ruolo nell'universo televisivo Marvel in WandaVision (2021). Durante un panel al Comic-Con, i due attori si sono trovati a riflettere sul fatto che interpretavano lo stesso personaggio, ma in universi paralleli. "Ci siamo detti tipo: 'Oh mio Dio, non siamo così fortunati ad essere qui e fare ciò che amiamo? È buffo che lo facciamo in due universi diversi'", ha raccontato l'attore.

Avengers: Age of Ultron - Foto di gruppo in abiti civili per gli Avengers

Taylor-Johnson ha poi espresso un profondo rispetto per il lavoro di Peters, definendo la sua versione del velocista "fantastica". "Adoro ciò che ha fatto con il suo personaggio", ha dichiarato, elogiando in particolare le scene d'azione. Tuttavia, l'attore non ha potuto fare a meno di porsi una domanda che ha turbato i fan del MCU fin da quando Wanda Maximoff (interpretata da Elizabeth Olsen) ha riportato in vita suo fratello Pietro in WandaVision.

"Non so perché Wanda non abbia riportato in vita il mio Quicksilver", ha affermato Taylor Johnson, riferendosi al fatto che nel contesto della serie TV, il Quicksilver di Evan Peters viene resuscitato dalla stessa Wanda, ma il suo personaggio non trova spazio in questa nuova realtà. Il quesito è ancora più intrigante se consideriamo i poteri di Wanda, che nella serie è mostrata capace di alterare la realtà e persino riscrivere le leggi della vita e della morte.

Questa riflessione sulla "resurrezione" di Quicksilver nel MCU ha sollevato interrogativi sul futuro del personaggio. I recenti sviluppi del MCU e l'esplorazione del multiverso infatti aprono nuove possibilità per il ritorno del personaggio in un contesto completamente diverso.

Kraven - Il cacciatore: Aaron Taylor-Johnson in una scena

Il ruolo di Quicksilver non è stato l'unico importante per Taylor-Johnson nell'universo Marvel. Ora, l'attore si prepara a un'altra grande sfida con il suo nuovo film, Kraven il Cacciatore, che uscirà il 13 dicembre 2024. La descrizione del film recita: "Kraven Il Cacciatore racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel. Aaron Taylor-Johnson interpreta Kraven, un uomo la cui complessa relazione con il suo spietato padre, Nikolai Kravinoff (Russell Crowe), lo conduce su un cammino di vendetta con conseguenze brutali, motivandolo a diventare non solo il più grande cacciatore del mondo, ma anche uno dei più temuti".