Aaron Sorkin. Il potere della parola: in arrivo un libro sull'autore di The Newsroom e The Social Network

Arriverà a fine luglio nelle librerie fisiche e online pubblicato da Edizioni Falsopiano, Aaron Sorkin. Il potere della parola, saggio di Umberto Mentana dedicato al prolifico sceneggiatore, autore della serie di culto The Newsroom e vincitore di un Oscar per la sceneggiatura di The Social Network di David Fincher.

Il libro, composto da circa 220 pagine, in arrivo abbraccia la carriera di uno degli sceneggiatori più richiesti di Hollywood, regista a sua volta con tre opere all'attivo, il thriller psicologico Molly's Game, lo spaccato a sfondo politico Il processo ai Chicago 7 e lo spumeggiante biopic A Proposito dei Ricardo, focus sulla coppia formata dall'attrice brillante Lucille Ball e dal marito Desi Arnaz con Nicole Kidman e Javier Bardem.

Sinossi

Aaron Sorkin è stato molte cose durante la sua pluridecennale carriera di scrittore. Negli Stati Uniti, Mr. Sorkin è venerato dai suoi fan per via del suo storytelling brillante, audace. Allo stesso tempo, Sorkin viene deriso dai suoi detrattori che presumono che qualsiasi cosa Sorkin scriva presenti un punto di vista estremamente liberale e "woke", denunciando che lui sia esclusivamente un attivista politico e un ideologo, additandolo come un "limousine liberal", un elitario o addirittura come la personificazione stessa del "privilegio dell'uomo bianco", insistendo soprattutto sul fatto che lui scelga progetti che premono su temi controversi, in modo da poter polemizzare. Per favore, non sparate sul prefatore, ma avendo ricercato, scritto su, e apprezzato il suo straordinario corpus di opere, la mia opinione su Aaron Sorkin è che lui è decisamente qualcosa di più che un artista incompreso. (dalla Prefazione di Neil Landau)

AARON SORKIN. IL POTERE DELLA PAROLA un libro di Umberto Mentana Edizioni Falsopiano, collana: Falsopiano/Cinema, Euro 22,00. ISBN: 88-9304-235-5 - EAN13: 9788893042352