A United Kingdom: la storia vera che ha ispirato il film

A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia narra la storia vera del principe africano Seretse Khama e dell'impiegata inglese Ruth Williams, la coppia interrazziale il cui semplice desiderio di vivere insieme come marito e moglie nel nativo Botswana di Seretse ha portato a un'aspra lotta decennale tra la famiglia e l'Impero britannico che si è conclusa con l'indipendenza del paese africano dalla Gran Bretagna.

A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia: Rosamund Pike e David Oyelowo in un'immagine del film

Seretse Khama, interpretato da David Oyelowo, era un principe africano che studiava a Londra e che avrebbe ereditato il trono di Bechuanaland da suo zio dopo la morte di suo padre, il re Sekgoma Khama II, avvenuta quando Seretse aveva solo 3 anni. Ruth Williams, interpretata da Rosamund Pike, era un'impiegata inglese che lavorava a Londra in una compagnia assicurativa dopo aver trascorso del tempo rischiando la vita come autista di ambulanza per salvare i piloti dell'aeronautica militare ausiliaria femminile durante la seconda guerra mondiale.

I due decidettero di sposarsi nonostante le infinite difficoltà che tappezzavano il loro cammino ed andarono incontro al loro destino senza rimorsi. "Ci sono state delle vere difficoltà per Ruth all'inizio perché, anche se non aveva ancora annunciato di voler sposare Seretse, suo padre aveva già chiarito che non approvava che lei uscisse con un uomo di colore." Dichiarò una donna vicina alla Williams.

A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia: Rosamund Pike in un'immagine del film

Le lotte della coppia contro il governo inglese andarono avanti per anni e culminarono con l'indipendenza del Botswana. Nel 2009, 43 anni dopo che suo padre aveva portato l'indipendenza nel paese africano, il loro figlio maggiore, Ian, è stato eletto presidente con una schiacciante vittoria.