A Raccontare Comincia Tu: Maria De Filippi ospite della Carrà stasera su Rai3

Il quarto appuntamento con Raffaella Carrà e il suo A Raccontare Comincia Tu, in onda stasera su Rai3 alle 21.20, porta in scena l'incontro con una vera e propria mattatrice del piccolo schermo: Maria De Filippi.

Conduttrice, autrice e produttrice: Queen Mary - come spesso viene definita Maria De Filippi - ospiterà Raffaella nel suo studio romano, la "cabina di regia" dove hanno preso vita i suoi successi, i suoi progetti e il suo modo così personale di fare televisione. I sentimenti in tutte le loro declinazioni e il racconto, come fulcro intorno al quale si svolge la storia di grandi personaggi e gente comune, sono la "firma" inconfondibile che ha portato al successo questa donna tenace, esigente e rigorosa, eppure così profondamente umana.

E proprio dal racconto partirà come sempre l'affascinante viaggio tra pubblico e privato di Raffaella Carrà, dai primi passi di Maria nel fantastico mondo della tv all'incontro con Maurizio Costanzo nell'89, per arrivare alla sua "prova" più importante: la consacrazione finale sul grande palco di Sanremo. Ispirato al format spagnolo Mi Casa Es La Tuya, e prodotto da Rai3 in collaborazione con Ballandi Arts, "A raccontare comincia tu" è un programma di Raffaella Carrà, Sergio Iapino, Mario Paloschi.

«È una cosa sola con il suo pubblico, con il quale riesce a entrare in completa sintonia.» Domani sera, alle 21:20, due grandi donne della televisione si incontrano: Raffaella Carrà e Maria De Filippi a #araccontarecominciatu. @raffaella pic.twitter.com/NcDsMjrSEp — Rai3 (@RaiTre) April 24, 2019

Scritto da Raffaella Carrà, Sergio Iapino, Giovanni Benincasa, Susanna Blättler, Dimitri Cocciuti, Salvo Guercio, Caterina Manganella. Produttore esecutivo Ballandi Arts Luca Catalano. Produttore esecutivo Rai 3 Adriana Sodano. Prodotto da Claudio Montefusco. Regia di Sergio Iapino, Luca Granato. Direzione artistica Sergio Iapino.